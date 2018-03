VIDEO. Somalie : elles défient les islamistes en jouant au foot

Peu après le lever du soleil, lorsque la chaleur est encore supportable, un groupe de femmes débarquent sur un terrain de football et enlèvent leurs encombrants hijabs pour révéler des tenues de football colorées. La scène se déroule à Mogadiscio, en Somalie, dans une société musulmane où les conventions sont très conservatrices.

Ces sportives ont conscience de leur rôle de pionnières, dans une ville où règne une peur omniprésente des islamistes shebab. Affiliés à Al-Qaïda, ces derniers y mènent régulièrement des attaques meurtrières. Le 24 février dernier, un double attentat a fait 38 morts dans la capitale. Or les auteurs de ces attaques aborent toute forme de divertissement tel que le football, d'autant plus s'il est pratiqué par des femmes.

"Nous devons avoir le courage de penser différemment"

"C'est évident, nous avons peur malgré le fait que nous portons des vêtements épais par dessus nos shorts et tee-shirts sur le chemin du terrain de sport", explique Hibaq Abdukadir, 20 ans, l'une des 60 footballeuses du club, à l'AFP. Mohamed Abukar Ali, 28 ans, qui a fondé ce club qui compte la première équipe féminine du pays, confirme : "Lorsque les filles viennent à l'entraînement, on doit organiser le transport pour les amener ici, puis les ramener chez elles, parce que ce sont des filles et on pense à leur sécurité."

Motivé, Mohamed Abukar Ali ne compte pas en rester là : "Nous pensons que le temps est venu et que nous devons avoir le courage de penser différemment". Il souhaite faire de ces femmes, "les premières joueuses somaliennes professionnelles". Avec l'ambition un jour de participer à un tournoi de football officiel.