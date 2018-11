Somalie : au moins 41 morts dans un attentat islamiste à Mogadiscio

Plusieurs voitures piégés ont explosé. Un kamikaze et des hommes armés ont ensuite attaqué.

Au moins 41 personnes ont été tuées et 106 autres ont été blessées, vendredi 9 novembre, dans un attentat à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Selon des sources sécuritaires et des témoins, deux voitures piégées ont explosé presque simultanément vendredi après-midi à proximité de l'hôtel Sahafi, où ont l'habitude de séjourner des responsables politiques somaliens.

Un kamikaze a ensuite actionné son gilet explosif devant cet hôtel, déjà frappé par une attaque en 2015. Des hommes armés ont tenté sans succès de pénétrer dans le bâtiment, avant d'être abattus.

Un attentat revendiqué par les shebab

"Plus de 100 personnes ont été blessées dans l'attaque d'hier et certaines ont succombé à leurs blessures dans la nuit", a affirmé un responsable sécuritaire, Abdirahman Osman. "La plupart des personnes tuées étaient des civils et près de 20 d'entre elles sont mortes dans les minibus qui passaient sur la route au moment de l'explosion", a expliqué un témoin, Ibrahim Mohamed.

L'attaque a été revendiquée par les insurgés islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda. Le président du Parlement somalien, Mohamed Mursal, a accusé les shebab d'avoir délibérément visé des civils.