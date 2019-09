VIDÉO. Nathalie Loiseau favorable à l'accueil du lanceur d'alerte américain Edward Snowden en France

L'eurodéputée LREM Nathalie Loiseau s'est dite favorable à l'accueil en France de l'ancien analyste de la NSA Edward Snowden lundi 16 septembre sur France Inter. Depuis Moscou où il vit depuis qu'il a dénoncé en 2013 la surveillance de masse pratiquée aux États-Unis, le lanceur d'alerte américain a émis le souhait sur les ondes de France Inter qu'Emmanuel Macron lui accorde son droit d'asile. Faudrait-il l'accueillir en France ? "Absolument", a répondu Nathalie Loiseau.

"Merci Edward Snowden !"

"Edward Snowden, c'est quelqu'un qui a rendu service à l'humanité, explique Nathalie Loiseau. C'est quelqu'un qui a montré, preuves à l'appui, qu'il y avait un système de surveillance extraordinairement vaste, travaillant avec des entreprises qui acceptaient de donner leurs données dans le dos des utilisateurs. Merci Edward Snowden", a salué Nathalie Loiseau. Avant d'apporter quelques nuances : "On a beau être dans une monarchie républicaine, comme on le dit en permanence, ce n'est pas le président de la République qui donne l'asile en France."

"C'est, indique Nathalie Loiseau, et c'est heureux, l'OFPRA [Office de protection des réfugiés] et ensuite une Cour. C'est-à-dire qu'il y a une agence totalement indépendante, qui fait totalement ce qu'elle veut et qui décide ou pas qui a le droit à l'asile.

C'est à l'OFPRA de prendre la nouvelle demande d'asile d'Edward Snowden, puisque je comprends qu'il y en a une. Nathalie Loiseau à franceinfo

L'ancienne tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes a pointé la présence d'Edward Snowden en Russie, "un des pays les plus habitués à la surveillance de masse et à la manipulation". "Je serais plus heureuse qu'il soit en Europe". "Aucun pays européen n'a donné l'asile à Snowden. Je pense qu'on est en décalage complet par rapport aux valeurs qu'on porte", déplore-telle.