Turquie : un mois et demi après le séisme, des inondations meurtrières frappent le pays

Des inondations ont fait 12 morts dans un camp de réfugiés en Turquie, seulement un mois et demi après le séisme qui a fait 48 000 morts.

Le 6 février dernier, un tremblement de terre dévastateur frappait la Turquie et la Syrie. Dans plusieurs villes, les mêmes scènes de chaos, avec des immeubles qui n’ont pas résisté à la secousse. Le bilan est très lourd avec 48 000 morts et des centaines de milliers de sans-abris. Moins d’un mois et demi après la catastrophe, la désolation refait surface avec des inondations dans des zones déjà meurtries par le séisme. Des torrents de boue qui arrachent les routes et emportent tout sur leur passage.

12 morts dans un camp de réfugiés

L’eau est montée très vite et la peur a rattrapé les habitants. “Il a plu toute la nuit, des trombes d’eau. Notre tente a été inondée très rapidement. C’est devenu très dangereux. J’ai sauvé mes enfants d'extrême justesse”, raconte un sinistré d’un camp de réfugiés, où 12 personnes ont perdu la vie. “Quand l’eau a submergé la tente, on est sortis très vite. Des voisins nous ont aidés”, détaille un autre.