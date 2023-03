Séisme en Turquie : la reconstruction va coûter au minimum 100 milliards d’euros

La journaliste Diane Schlingère est en direct d'Antioche (Turquie) pour faire le point sur la reconstruction à venir après le choc du séisme qui a terrassé le pays un mois auparavant.

À Antioche (Turquie), peu d’immeubles ont résisté au choc du séisme survenu un mois plus tôt en Turquie et en Syrie. La journaliste Diane Schlingère fait le point sur place. "Ce n’est qu’une première estimation, mais selon la banque mondiale, la reconstruction coûtera 100 milliards d’euros, et encore, cela ne concerne que la Turquie", indique-t-elle. Selon les experts, cela coûtera encore plus cher pour reconstruire de façon plus solide et plus écologique.

684 000 bâtiments touchés

En ville, des architectes et des ingénieurs arpentent les rues pour évaluer la stabilité des bâtiments. "Au total, 684 000 ont été touchés", annonce la journaliste. Il va falloir soit les consolider, soit les reconstruire intégralement. L’économie turque est en crise, alors les autorités en appellent à la solidarité internationale.