Séisme en Turquie et en Syrie : une première équipe de secouristes français arrivée sur place témoigne de la difficulté de cette mission

Après le séisme qui a fait plus de 5 000 morts dans le Sud-Est de la Turquie et en Syrie, deux équipes françaises de secours ont été envoyées sur place. La France a dépêché sur place deux équipes de membres de la Sécurité civile et de pompiers. La première est arrivée mardi matin sur les lieux.

La France a envoyé deux équipes de membres de la Sécurité civile et de pompiers en Turquie après le séisme dévastateur qui a également frappé la Syrie et qui a causé la mort de plus de 5 000 personnes. La première équipe est partie dans la nuit de lundi à mardi, tandis que l'autre s’envolait dans la journée : 73 personnes ont ainsi atterri mardi matin à l'aéroport militaire d'Incirlik, près d'Adana.

>> Séisme en Turquie et en Syrie : suivez la situation en direct

Cette première équipe est arrivée mardi 7 février au matin vers 9h30, heure française, avec au moins quatre heures de retard : il a fallu un peu plus de temps que prévu pour acheminer la vingtaine de tonnes de matériel. Les 73 militaires de la Sécurité civile, les pompiers et également quatre chiens de reconnaissance ont ensuite dû attendre au moins trente minutes dans l'avion avant de pouvoir sortir, le temps nécessaire de gérer l'afflux d'appareils qui se posent et qui décollent depuis lundi sur cette base militaire.

La première équipe envoyée vers Hatay

Et puis enfin, après coordination internationale, il a été décidé que ces secouristes allaient prendre la route vers la province de Hatay, particulièrement touchée. Il y a urgence, selon le colonel Nicot, qui dirige les équipes.

"Nous n'aurons aucun repos tant que nous aurons la certitude que nous pouvons sauver des gens." Colonel Nicot à franceinfo

"Pour cela, nous disposons d'un certain nombre de capacités de recherche, à partir de caméras, de chiens, détaille le militaire. Nous avons quatre équipes cynotechniques, ainsi que des drones, et des équipes de secours, qui pourront aller chercher dans les décombres, au plus près des victimes qui pourraient être ensevelies, avec des moyens de découpe de béton et de métal." "Nous aurons évidemment l'équipe médicale qui sera là pour prendre en compte les victimes que nous aurons extraites ou les blessés qui seraient directement accessibles, poursuit le colonel Nicot. Et comme je l'ai dit, je peux compter sur nous pour donner notre maximum pour remplir cette mission."

Tous savent que cela sera une mission difficile : il a fait beau mardi, mais la nuit tombe très vite et les températures dégringolent en fin de journée. Une autre équipe française, 65 personnes en tout, va également se rendre en Turquie aujourd'hui, avec là aussi une vingtaine de tonnes de matériel et six autres chiens de reconnaissance. La mission devrait durer pour l'instant 15 jours minimum.