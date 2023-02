Séisme en Turquie et en Syrie : des secours débordés et un bilan humain toujours plus lourd

En Turquie et en Syrie, le travail des secours est immense. Débordés, ils s'attendent à voir le bilan humain doubler. La situation désespère les habitants, qui souhaitent que davantage de moyens soient mobilisés, lundi 13 février.

En Turquie, un village isolé a été presque entièrement détruit par le séisme. Quelques tentes ont été installées, quand les survivants ne dorment pas dans des voitures. Dans les grandes villes, même si les secouristes sont présents, ils ne sont pas assez nombreux. Un homme se désespère devant le corps de sa mère, coincée sous les décombres. "Elle est morte mardi ! Assez ! Que se passerait-il si c’était ta propre mère, Recep Tayyip Erdoğan ?", déplore-t-il.

Les experts s’attendent à doubler le bilan actuel

En Turquie, 5 600 bâtiments se sont effondrés. Une jeune fille et une femme ont été sorties des décombres, mais ces miraculés se font rares. Des architectes et des experts essaient de déterminer si les habitants pourront se reloger. En Syrie, la situation est encore plus dramatique. "Le monde entier nous a laissé tomber", souffle un survivant. Selon des experts, le bilan final devrait s'élever à plus de 70 000 morts.