Séisme en Turquie et en Syrie : des miraculés retrouvés sous les décombres

Plus d’une semaine après le séisme en Turquie et Syrie, des personnes sont encore retrouvées vivantes sous les décombres alors que les deux pays alertent sur la situation humanitaire.

Dans la nuit, inlassablement, les secours continuent leurs recherches. Des piles de béton et de fer, parfois, un miracle surgit. Hamza, sept mois, est extrait des gravats après 139 heures sous les décombres. L’urgence est désormais humanitaire face aux milliers de blessés et de sans-abri. L’aide internationale est déployée massivement par la Turquie. “Nous faisons de notre mieux pour soigner les patients, mais les habitants ici ont besoin de plus d’aide et d’assistance médicale”, alerte un militaire.

La Syrie aussi dans l’urgence

En Syrie, la situation est tout autant critique. Dimanche 12 février, le président Bachar al-Assad s’est rendu dans une ville touchée par le séisme, mais l’aide humanitaire n’arrive pas aussi vite qu’il le faudrait dans un pays en guerre et sous le coup de sanctions internationales. Les Nations unies peinent à envoyer des convois dans les régions tenues par les rebelles.