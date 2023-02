Séisme en Turquie et en Syrie : Damas accepte d'ouvrir deux autres points de passage transfrontaliers pour trois mois, annonce l'ONU

"Si le régime est sérieux à ce sujet, si le régime est prêt à passer des mots aux actes, alors cela serait une bonne chose pour le peuple syrien", a réagi Ned Price, porte-parole du département d'Etat américain.

Le régime de Bachar al-Assad a accepté d'ouvrir deux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et la Syrie pour une période de trois mois, afin d'acheminer de l'aide humanitaire aux victimes du séisme, a annoncé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lundi 13 février. "Je salue la décision aujourd'hui du président syrien Bachar al-Assad d'ouvrir les deux points de passage de Bab Al-Salam et Al Ra'ee entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour une période initiale de trois mois", a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué.

Avant le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie le 6 février, la quasi-totalité de l'aide humanitaire pour les personnes vivant dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie était acheminée depuis la Turquie par le seul point de passage de Bab al-Hawa. Initialement, les Nations unies garantissaient l'ouverture de quatre points de passage entre la Turquie et la Syrie. Mais sous la pression de la Russie et de la Chine, trois postes transfrontaliers avaient été fermés.

Washington a rapidement salué cette annonce de Damas, si celle-ci était bien suivie d'effet. "Si le régime est sérieux à ce sujet, si le régime est prêt à passer des mots aux actes, alors cela serait une bonne chose pour le peuple syrien", a déclaré à la presse Ned Price, porte-parole du département d'Etat américain.