Séisme en Turquie : des miraculés sauvés près de l’épicentre

Le bilan du tremblement de terre en Turquie et en Syrie dépasse désormais les 41 000 morts. Jeudi 16 février, onze jours après le séisme, une adolescente a été extraite vivante des décombres par les secouristes dans le sud de la Turquie. Deux autres miraculés ont été sauvés.

Inespéré. Mustafa vient de passer presque onze jours sous les décombres d’une clinique, il est vivant. Son premier appel est pour son ami qui le pensait mort. Douze heures avant, à Kahramanmaras, tout près de l’épicentre du séisme, c’est une jeune fille de 17 ans qui est retrouvée. Ses sauveteurs, ces ouvriers d’une mine de charbon. Malgré 10 jours et 8 heures passés ensevelie, Aleyna se dit en bonne santé. Ni boire, ni manger pendant 10 jours, cela est exceptionnel mais pas impossible, selon un spécialiste.

Un ouvrier saute de sa pelleteuse in extremis

Dans la même ville, jeudi 16 février, une autre jeune fille a été sortie vivante des décombres de son appartement. Sa famille avait déjà commencé à préparer son enterrement. "On avait déjà creusé sa tombe", dit Gazi Yildirim, le beau-frère de la rescapée. Des miracles de plus en plus rares, d’autant que les opérations de sauvetage sont très risquées. À Hatay, un ouvrier a réussi à sauter de sa pelleteuse in extremis, alors qu’un immeuble s’effondrait sur lui.