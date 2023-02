DIRECT. Séisme en Turquie et Syrie : le bilan, déjà établi à 28 000 morts, pourrait "doubler", avertit l'ONU

Ce qu'il faut savoir

Le bilan ne cesse d'augmenter. D'après les derniers chiffres officiels, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie, lundi, a fait au moins 28 191 morts. En visite samedi 11 février à Kahramanmaras, en Turquie, le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré à Sky News que le bilan "doublera ou plus". "On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts", a-t-il dit. "Bientôt, les personnes chargées des recherches et des secours laisseront la place aux agences humanitaires dont le travail consiste à s'occuper, au cours des prochaines mois, du nombre extraordinaire de personnes affectées", a-t-il aussi déclaré, dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 26 millions de personnes pourraient avoir été touchées en Turquie et en Syrie, dont "environ cinq millions de personnes vulnérables", et a lancé samedi un appel urgent pour collecter 42,8 millions de dollars. Suivez notre direct.

Un bébé sortis vivant des décombres. Dans une vidéo partagée par l'agence turque Anadolu sur Twitter, une fille de 13 ans est extraite des décombres à Gaziantep en Turquie, dimanche avant l'aube, soit bien après la période de 72 heures considérée cruciale. Dans la province de Hatay (sud), un petit garçon de sept mois, Hamza, a aussi été retrouvé vivant, recroquevillé sous une dalle où il a passé plus de 140 heures, a rapporté dans la nuit l'agence de presse IHA. Une fillette de deux ans, Asya, a été sauvée dans la même région. Opérant dans un froid glacial, des sauveteurs ont également retiré vivante des décombres une femme de 70 ans dans la province turque de Kahramanmaras, au milieu des applaudissements et des cris, selon une vidéo diffusée par la chaîne publique TRT Haber.

Près de 32 000 personnes participent aux opérations de secours, en Turque. Près de 32 000 personnes sont mobilisées pour les opérations de recherche et de secours en Turquie, ainsi que plus de 8 000 secouristes étrangers selon l'agence turque chargée des catastrophes naturelles. Samedi, un point de passage a été ouvert entre la Turquie et l'Arménie, pour la première fois depuis 35 ans, pour permettre l'arrivée d'aide humanitaire.

Des difficultés à acheminer l'aide en Syrie. En Syrie, les sanctions adoptées contre le régime de Damas compliquent une situation déjà "très volatile" dans des zones où, selon l'ONU, 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver sans abri, a résumé samedi Jean-François Corty, médecin et porte-parole de Médecins du Monde. "L'aide est moins rapide et moins efficace", a-t-il constaté, exhortant à "faciliter les secours côté syrien". Pour l'heure, l'essentiel de l'aide humanitaire destinée aux victimes syriennes, pour une large part situées dans les territoires tenus par les rebelles opposés au président Bachar al-Assad, arrive depuis la Turquie par le point de passage de Bab al-Hawa.