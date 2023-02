DIRECT. Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan est désormais de plus de 21 700 morts

Ce qu'il faut savoir

Le séisme, d'une magnitude de 7,8, suivi de plus d'une centaine de secousses, a fait au moins 21 719 morts, dont 18 342 en Turquie et 3 377 en Syrie, selon les derniers bilans officiels, publiés vendredi 10 février. De part et d'autre de la frontière, des milliers d'habitations sont détruites. Les secouristes redoublent d'efforts pour rechercher des rescapés, même si la fenêtre cruciale des 72 premières heures pour retrouver des survivants s'est refermée. La situation est en outre aggravée par un froid glacial. Suivez notre direct.

90 tonnes de matériel allemand. L'Allemagne envoie 90 tonnes de matériel par avion en Turquie, a annoncé vendredi le gouvernement. "Trois avions militaires A400M sont partis jeudi" de la base aérienne de Wunstorf, en Basse-Saxe, et trois autres vont décoller vendredi, a déclaré le ministre allemand de la Défense.

Le PKK suspend ses "opérations" en Turquie. Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a décidé vendredi la suspension de ses "opérations" en Turquie après le séisme, a annoncé un responsable militaire du groupe. Le PKK, qui mène depuis 1984 une lutte contre l'armée turque, est classé comme une organisation terroriste par Ankara.

1,78 milliard de dollars de la Banque mondiale pour la Turquie. L'institution a annoncé jeudi qu'elle apporterait une aide de 1,78 milliard de dollars, soit 1,66 milliard d'euros, à la Turquie. Cette aide doit en premier lieu permettre d'aider les secours, a détaillé la Banque mondiale, mais aussi de cibler les besoins en termes de reconstruction.

La France débloque 12 millions d'euros pour la Syrie. Cette aide d'urgence sera distribuée "en lien avec les organisations non gouvernementales et avec les Nations unies", et concernera "l'ensemble des régions touchées" dans le pays, qu'elles soient sous le contrôle des rebelles ou de Damas, affirme un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Un premier convoi d'aide en Syrie. Il a pu entrer jeudi dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie par le poste-frontière de Bab al-Hawa. Le convoi, composé de six camions, transporte couvertures, matelas, tentes, matériel de secours et lampes solaires, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). La diplomatie turque a dit s'employer à ouvrir deux autres points de passage "avec les régions sous contrôle du gouvernement" de Damas "pour des raisons humanitaires".