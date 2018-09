VIDEO. Vladimir Poutine se glisse dans la peau d'un tireur d'élite pour tester un nouveau fusil

Vladimir Poutine en sniper : réalité ou fiction ? Le président russe a joué au tireur d'élite à l'occasion de la Journée de l'armurier russe, mercredi 19 septembre.

La chaîne Rossiya 24 a montré le maître du Kremlin, portant lunettes et casque de protection, viser et appuyer sur la détente d'un fusil semi-automatique SVC-380, de l'armurier Kalachnikov. "La cible est placée presque à la distance maximale", soit 600 mètres, explique la chaîne, qui précise que le président russe a appliqué la technique des tireurs professionnels en retenant sa respiration au moment où il a fait feu, entre deux battements de cœur. Vladimir Poutine "a tiré cinq fois et a touché la cible plus d’une fois sur deux", a affirmé la télévision.

Selon la chaîne du ministère russe de la défense Zvezda, le nouveau fusil avec lequel a tiré le président est "une arme ultramoderne destinée aux tireurs d’élite russes". Le fabricant d'armes russe Kalachnikov est connu pour son légendaire fusil d'assaut AK-47, adopté depuis des décennies par de nombreuses armées et mouvements de guérilla dans le monde.