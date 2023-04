Un documentaire inédit, intitulé "La Russie, un peuple qui marche au pas", diffusé sur France 5, se plonge dans une société russe que la guerre en Ukraine a disloquée.

Le 24 février 2022, la Russie déclenchait son "opération spéciale" de "dénazification" de l'Ukraine. Une guerre, dont Vladimir Poutine s'est longtemps refusé à dire le nom, qui fait rage depuis plus d'un an, malmène les équilibres géopolitiques et divise la population russe. D'un côté, les soutiens inconditionnels au maître du Kremlin, favorables au conflit. De l'autre, des opposants au régime réduits au silence. Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman, les réalisatrices du film La Russie : un peuple qui marche au pas, tentent dans ce documentaire de comprendre comment ce pays s'est radicalisé et refermé sur lui-même. Elles auscultent une société locale déchirée, en proie à la violence, dans laquelle la propagande et la désinformation font leur lit sur la crédulité d'un peuple manipulé, et dont l'éducation des plus jeunes vise un seul objectif : les façonner afin d'en faire des patriotes dociles, prêts à mourir pour leur patrie.

Enrôlement des enfants

Nostalgie de l'URSS, rêve d'empire, patriotisme exacerbé, animosité envers l'Occident... Ces sentiments habitent intensément une frange de la population russe et se sont amplifiés depuis la guerre en Ukraine, selon les réalisatrices. Olga Zakhran, ancienne juriste reconvertie dans l'armée qui témoigne dans le documentaire, fait partie de ces nostalgiques qui aspirent au retour du mythe d'une grande Russie. Elle ne s'est jamais remise de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et voue au reste du monde une haine farouche. Olga dirige un centre sportif militaro-patriotique, créé en 2016, sous l'égide du ministère de la Défense russe.

Un lieu dans lequel elle forme à la guerre des enfants âgés de 6 à 18 ans. Des écoles transformées en casernes dans lesquelles un apprentissage militaire obligatoire exalte leur nationalisme et place entre leurs jeunes mains des armes de guerre. "Nous entraînons les enfants pour qu'ils soient prêts à affronter les heures sombres qui arrivent, affirme-t-elle. Ce que nous mettons aujourd'hui dans leur crâne va déterminer ce qu'ils seront dans le futur. Ils doivent savoir manipuler une arme, ils doivent être préparés physiquement, préparés moralement." Ces centres militaro-patriotiques, disséminés dans tout le pays, comptent aujourd'hui 1,240 million de membres, selon les réalisatrices.

La Russie contre le reste du monde

Ces enfants conditionnés sont élevés dans l'idée que la Russie est la victime supposée d'un cruel Occident qui a pour seul but la déstabilisation et la ruine du pays. Cette conviction qui s'est insinuée dans nombre d'esprits est l'illustration de la théorie du complot mise en place par un Vladimir Poutine fragilisé lors de sa réélection en 2012. Cette année-là, des manifestations monstres d'une grande partie du peuple russe avaient agité le pays afin de dénoncer une élection truquée.

Par peur d'une révolution d'ampleur, le président russe avait alors accusé l'Occident d'avoir manipulé son peuple contre lui et mis en place un arsenal législatif répressif. Une vision à laquelle adhère Olga Zakhran. A l'avenir, elle voit aussi très grand pour son pays. "Je la vois [la Russie] puissante. Il ne s'agit pas seulement de démilitariser, de dénazifier l'Ukraine... C'est l'ensemble du monde occidental hostile et défavorable que nous devons reformater. La Russie va les écraser. "

Le documentaire La Russie : un peuple qui marche au pas, réalisé par Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman, est diffusé dimanche 16 avril à 20h55, sur France 5 et sur france.tv.