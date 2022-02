Ukraine : Yannick Jadot dénonce la "complaisance" de certains candidats à la présidentielle envers le "dictateur" Vladimir Poutine

Le candidat écologiste Yannick Jadot réclame "des sanctions sévères" envers Vladimir Poutine et dénonce l'attitude de certains de ses concurrents qu'il juge "dramatique pour notre démocratie et les valeurs de la République".

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot dénonce la "complaisance" d'Eric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron envers le "dictateur" Vladimir Poutine, mardi 22 février sur France Inter, après que Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des deux Républiques autoproclamées de Donestk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine.

"C'est affligeant de voir dans le débat politique français Eric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le président de la République qui va à Moscou et qui tutoie Vladimir Poutine, un dictateur. Il y a beaucoup trop de complaisance aujourd'hui vis-à-vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis de cette agression. Il faut des sanctions extrêmement sévères", a-t-il insisté.

"Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire que finalement c'est davantage la faute des Etats-Unis que de la Russie s'il y a 130 000 militaires russes massés aux frontières de l'Ukraine prêts à l'envahir, c'est quand même qu'on a dans cette campagne présidentielle, trop de candidates et de candidats, Marine Le Pen, Eric Zemmour et finalement Jean-Luc Mélenchon, qui veulent faire un pas de retrait sur l'Union européenne, sont prêts à se vassaliser vis-à-vis de Poutine. C'est dramatique pour notre démocratie et les valeurs de la République", regrette l'écologiste.