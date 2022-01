Ukraine : le bras de fer entre les États-Unis la Russie s'intensifie

La tension est de plus en plus vive entre la Russie et l'Ukraine. À tel point que le lundi 24 janvier, Washington (États-Unis) a placé des milliers de soldats de l'OTAN en alerte. Une réunion est prévue mercredi 26 janvier, entre conseillers de l'Allemagne, de la France, de la Russie et de l'Ukraine. Les grandes manœuvres ont déjà commencé.





Les É tats-Unis menacent Vladimir Poutine



"La balle est dans son camp, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il va faire, mais nous nous préparons à prendre des mesures décisives s'il agit de manière agressive envers l'Ukraine", affirme Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. De son côté, la Russie ne se laisse pas impressionner, et selon Moscou, ce sont les États-Unis qui exacerbent les tensions dans la région. Le bras de fer est donc de plus en plus rugueux entre les deux pays.