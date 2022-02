Ukraine : l'industriel français Lactalis met une de ses trois usines du pays à l'arrêt, les deux autres au ralenti

Lactalis, le leader mondial des produits laitiers, a mis à l'arrêt un de ses trois sites de production en Ukraine, situé à Nikolaev, en raison des combats qui se déroulent non loin, rapporte lundi 28 février dans l'après-midi France Bleu Mayenne.

L'industriel précise dans un communiqué que l'activité de ses deux autres sites de Shostka et Pavlograd "est ralentie", chacun "ne recevant plus qu’1 à 3 camions de lait par jour". Le maintien des activités du groupe pourrait être compromis, en raison de la pénurie de certains produits industriels nécessaires au fonctionnement de ses usines.

Lactalis emploie 850 personnes en Ukraine. La direction précise qu'elle apportera toute l'aide nécessaire à ses employés "qui voudraient quitter le pays et dans ce cas organiser les meilleures conditions, hébergement et soutien financier si besoin". L'industriel mayennais assure également suivre la situation de ses sites et de ses collaborateurs en Russie.