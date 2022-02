Ukraine : "une énorme victoire" pour les républiques séparatistes pro-russes

"Pour les républiques séparatistes, cette annonce est une énorme victoire", indique le journaliste Luc Lacroix depuis Donetsk, dans le Donbass en Ukraine. "Cela faisait des années qu’elles réclamaient à Moscou la reconnaissance de leur indépendance de l’Ukraine. La Russie, qui les soutient à bout de bras depuis 2014, refusait jusque-là de franchir ce cap", poursuit-il. Au moment de l’annonce de Vladimir Poutine de la reconnaissance de leur indépendance, "il y a eu quelques 'hourras' et des drapeaux russes brandis, mais c’est resté quelque chose de très isolé", rapporte Luc Lacroix.



Peur que le conflit s’aggrave



Cela s’explique "d’abord parce que l’annonce a eu lieu juste avant la mise en place du couvre-feu, ensuite parce que la journée a de nouveau été très tendue, on a pu entendre des tirs à l’arme lourde au loin" et, enfin, parce que les habitants "ont peur que cette annonce ne fasse basculer le conflit dans une autre dimension et qu’il ne s’aggrave encore un peu plus".