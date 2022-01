Tensions entre la Russie et l'Ukraine : qu'attend Vladimir Poutine de son entretien téléphonique avec Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'entretiendront par téléphone vendredi 28 janvier pour discuter des tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Emmanuel Macron va s'entretenir vendredi 28 janvier, par téléphone, avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine pour tenter de désamorcer la crise et proposer un plan de désescalade. Les tensions sont toujours aussi vives entre Moscou et Kiev. La Russie "attend d'abord de savoir quel sera ce chemin de désescalade promis par Emmanuel Macron", rapporte le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou pour le 8 Heures. "À Moscou, on a remarqué que la France était plutôt moins alarmiste que les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est la France, avec l'Allemagne, qui, cette semaine encore, a animé le dialogue russo-ukrainien sur le Donbass", poursuit le journaliste.

Les Russes veulent surtout parler avec les États-Unis

"La stratégie d'Emmanuel Macron depuis plus de deux ans, c'est de parler coûte que coûte avec les Russes, mais si la France veut jouer un rôle, vue de Moscou, c'est un interlocuteur secondaire", ajoute Luc Lacroix, qui précise que les Russes veulent avant tout échanger avec les Américains. "Quant à l'Union européenne, dont la France assure en ce moment la présidence du Conseil, c'est encore pire pour les Russes. Ce n'est pas un interlocuteur fiable, ses positions sont alignées sur celles des États-Unis."