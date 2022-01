Tensions entre l'Ukraine et la Russie : jusqu'où Vladimir Poutine ira-t-il ?

Des missiles russes en partance pour le front ukrainien, des troupes de Vladimir Poutine en plein exercice... À terre, comme en mer, officiellement, l'armée russe s'entraîne, mais ses grandes manœuvres inquiètent. À quoi joue le président Vladimir Poutine ? À Genève (Suisse), vendredi 21 janvier, la poignée de main entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov a pris des airs de bras de fer.



Des troupes russes aux frontières de l'Ukraine

Au cœur des discussions, figurait l'Ukraine. Le face-à-face a duré deux heures. "La Russie n'a jamais, au grand jamais, nul part menacé le peuple ukrainien par le biais de ses représentants officiels", a assuré Sergueï Lavrov. Réponse sans détour du chef de la diplomatie américaine : "Nous ne nous attendons pas à résoudre nos différends ici aujourd'hui, mais j'espère et je m'attends à ce que nous puissions vérifier si la voix de la diplomatie et du dialogue reste ouverte." Aux confins de l'Europe de l'Est, l'Ukraine est une nouvelle fois au cœur d'un duel entre Occidentaux et Russes. Après la région du Donbass, disputée depuis 2014 entre Ukrainiens et séparatistes pro-russes, la Russie masse ses troupes aux frontières de l'Ukraine, avec 100 000 hommes au sol et des missiles en Biélorussie. Face à la menace, l'inquiétude des pays de l'Otan augmente.