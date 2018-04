Syrie : que compte faire Vladimir Poutine ?

Après les frappes occidentales en Syrie, la Russie a demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que peut faire maintenant Vladimir Poutine ? "Diplomatiquement, pas grand-chose, à part continuer à bloquer au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York (États-Unis), comme il le fait depuis le début de la crise syrienne. Militairement non plus, car Vladimir Poutine ne veut absolument pas d'une confrontation directe avec les États-Unis", explique Dominique Derda, en direct de Moscou (Russie).

La Russie retrouve son statut de grande puissance

Ce qu'espère le président russe, c'est que Bachar al-Assad remporte au plus vite cette guerre qui a déjà fait des centaines de milliers de morts en Syrie, et qu'il s'impose alors comme le chef inamovible de ce pays. "En intervenant massivement en Syrie, la Russie à d'ores et déjà gagné sur deux tableaux. Elle s'est assurée pour une durée illimitée une présence militaire sur les bords de la Méditerranée. Surtout, elle a retrouvé son statut de grande puissance sur la scène internationale un quart de siècle après l'effondrement de l'Union soviétique", analyse le journaliste.

