Sommet du G7 : un embargo sur l'or russe

La première réunion du G7 a eu lieu en Bavière (Allemagne), dimanche 26 juin. Le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et le Japon ont déjà annoncé élargir les sanctions contre la Russie, notamment sur l’importation de l’or russe. La France, l’Italie et l’Allemagne, les trois autres membres du G7, vont se rallier à cet embargo. La guerre en Ukraine et ses répercussions vont occuper une grande partie des discussions, jusqu’au mardi 28 juin.



Les premiers entretiens consacrés aux turbulences économiques mondiales

Les premiers entretiens ont été consacrés, ce dimanche, aux turbulences économiques mondiales : les menaces de pénuries alimentaires, l’inflation galopante ou encore la crise énergétique. Joe Biden, le président américain, a également annoncé un vaste programme d’investissement du G7 à destination des pays en développement. De son côté, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s’est montré intéressé par le projet français de communauté politique européenne, qui permettrait de réengager le Royaume-Uni en Europe, après le Brexit.