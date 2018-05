Saint-Pétersbourg : Emmanuel Macron en visite officielle en Russie

Un an après leur première rencontre au château de Versailles, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se retrouvent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, en Russie. Une visite de deux jours avec au cœur des discussions : la Syrie et l'épineux dossier du nucléaire iranien.