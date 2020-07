Russie : Vladimir Poutine président à vie ?

Vladimir Poutine et le visage de la Russie depuis plus de 20 ans. Deux fois premier ministre, quatre fois président. Son avenir était devenu l’enjeu central du référendum du 1er juillet. Pari gagné pour le maître du Kremlin. Alors poutine va-t-il être président à vie ? La constitution interdit désormais de faire plus de deux mandats de président mais il y a désormais une exception pour Vladimir Poutine seulement, grâce à ce référendum.

Il pourra se représenter en 2024 et en 2030

Un nouvel article de loi remet les compteurs à zéro. Il pourra donc se représenter en 2024 et en 2030. Pour l’instant, il n’est pas encore candidat mais poutine est-il toujours aussi populaire ? Sa courbe de popularité ferait rêver la plupart des dirigeants occidentaux, elle est de 60 % d’approbation. Pourtant, à l’été 2018, elle a soudain chuté au moment d’une difficile réforme des retraites et depuis, elle s’effrite lentement.