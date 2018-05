Russie : Vladimir Poutine a prêté serment pour un 4e mandat

Sans surprise, Vladimir Poutine a été élu président de la fédération de Russie en mars dernier et reste maître du pays pour un 4e mandat. Ce lundi 7 mai, il a été investi avec faste et entouré de tous les symboles du pouvoir. À commencer par une nouvelle limousine de 6 mètres de long, fabriquée entièrement en Russie. "Je peux assurer que toute ma vie et tout mon travail ont été et seront de servir notre peuple et notre nation", a promis le chef de l'État russe.

Medvedev reconduit également

"Si un leader gouverne pour le bien de son pays, alors qu'il gouverne jusqu'à la fin de ses jours", explique un Moscovite. "Je ne vois pas qui pourrait le remplacer. Chaque année, le pays s'améliore et devient plus fort", admire une passante. La première décision de Vladimir Poutine a été de nommer à nouveau Dimitri Medvedev au poste de Premier ministre. Il peut compter sur le soutien indéfectible de celui-ci.

Le JT

Les autres sujets du JT