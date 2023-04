Russie : un blogueur militaire tué dans un attentat à Saint-Pétersbourg

Vladlen Tatarsky, blogueur militaire connu en Russie, a été tué dans un attentat à Saint-Pétersbourg, dimanche 2 avril. Il était notamment réputé pour son soutien à la guerre en Ukraine.

Au sol, le corps d'un homme décédé gît. Tout autour, on aperçoit dans une vidéo les traces de l'explosion qui a retenti à Saint-Pétersbourg (Russie), dimanche 2 avril. La victime est Vladlen Tatarsky, un blogueur connu en Russie, partisan de la guerre en Ukraine. Très vite, les témoins arrivent et filment les dégâts. Les vitres et le mobilier ont été soufflés sur plusieurs mètres. Un blessé parvient à sortir, ensanglanté au niveau du bras, tandis que d'autres attendent les secours.

Connu pour ses positions hostiles à l'Ukraine

"J'ai vu l'explosion et c'était la panique. Tout le monde a commencé à courir", témoigne un homme. Quelques minutes auparavant, on voit sur des images le blogueur de 40 ans s'exprimant à un micro, devant plusieurs personnes. Il était un personnage connu de la blogosphère militaire en Russie, tant pour ses prises de position contre l'Ukraine que pour ses critiques du ministère de la Défense russe.