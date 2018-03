Russie : les jeunes de la génération Poutine

Pour la première fois, la génération des jeunes Russes qui n'ont connu que Vladimir Poutine est appelée aux urnes. France 3 a suivi quelques un d'entre eux. À une centaine de kilomètres de Moscou (Russie), cet institut forme les professeurs. Kristina Rusakova s'y rend six jours par semaine. Une heure et demie de trajet à pied et en train entre son école et son domicile, mais la future institutrice n'a vraiment pas les moyens de s'acheter une voiture. Dans cette petite ville, Ilya Kouznetsvov a été élu au conseil municipal. À Klimovsk, tout le monde le connaît ; il n'a pas d'étiquette politique, mais le jeune homme a créé un blog d'actualité auquel la moitié de la ville s'est abonnée. Une fois par mois, il tient une permanence. Il a peu de pouvoir, mais il essaie d'aider ses concitoyens.

70% des jeunes pour Poutine, selon les sondages

À Klimovsk, les salaires sont bien plus bas qu'à Moscou. Beaucoup d'immeubles anciens sont en mauvais état. Kristina habite chez sa mère dans un minuscule deux-pièces. Et dimanche, elle ira voter pour la première fois, pour son président, qu'elle admire. Vladimir Poutine se sait déjà réélu, mais espère que ses partisans seront nombreux à se rendre aux urnes. Ilya Kouznetsvov, lui, n'ira pas voter dimanche. Cet ancien journaliste a même démissionné pour ne pas servir la propagande de l'État. Les sondages officiels prédisent que 70% des jeunes votants choisiront Vladimir Poutine. Il faut dire que le Kremlin n'a pas validé la candidature d'Alexeï Navalny, l'opposant le plus virulent, qui appelle au boycott de l'élection.

