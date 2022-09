Russie : la justice révoque la licence du site du média Novaïa Gazeta

Le média d'investigation n'avait déjà plus le droit de paraître au format papier, mais continuait de proposer ses articles et archives en ligne.

Nouveau coup dur pour Novaïa Gazeta. La Cour suprême russe a révoqué, jeudi 15 septembre, l'autorisation de diffusion du site internet du média, a annoncé ce dernier. Le journal d'investigation a vu ses activités fortement perturbées depuis février dernier, et l'invasion russe de l'Ukraine.

Sur son compte Telegram, Novaïa Gazeta a indiqué que la Cour suprême avait donné raison à une plainte du gendarme des médias russes, Roskomnadzor. Car la licence papier du journal avait été révoquée début septembre, le site de Novaïa Gazeta permettait encore d'accéder librement aux archives et aux enquêtes publiées.

Une loi contre les "agents de l'étranger" utilisée pour museler la presse

Selon Novaïa Gazeta, la Cour suprême a ordonné la révocation de la licence de son site internet au motif qu'il avait mentionné des organisations déclarées "agents de l'étranger" sans mentionner explicitement qu'elles avaient ce statut.

En Russie, des dizaines d'organisations et d'individus ont été déclarés "agents de l'étranger" et leur statut doit être systématiquement mentionné dans toute publication, sous peine de sanctions. La pression contre les médias indépendants allait déjà crescendo, mais l'offensive du Kremlin en Ukraine depuis février a marqué une accélération brutale. Des dizaines de sites internet de médias ont été bloqués et des journalistes ont dû se réfugier ailleurs en Europe, comme à Riga, en Lettonie.