Pour Vladimir Poutine, l'ancien agent russe empoisonné Sergueï Skripal est un "salaud" et "un traître à la patrie"

L'ex-agent double a été empoisonné avec sa fille Ioulia par un puissant agent innervant, le Novitchok, le 4 mars, à Salisbury en Angleterre.

Le président russe, Vladimir Poutine, a qualifié mercredi 3 octobre de "salaud" et "traître à la patrie" l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, empoisonné en mars en Angleterre, affirmant que celui-ci avait continué de collaborer avec les services secrets occidentaux.

"Ce Skripal n'est qu'un traître. Il a été pris et puni, il a passé cinq ans en prison. Nous l'avons libéré, il est parti [au Royaume-Uni] et continuait de collaborer et de conseiller les services secrets. Et alors ?", a déclaré Vladimir Poutine lors d'un forum consacré à l'énergie à Moscou. "Ce n'est qu'un salaud, purement et simplement. Mais il y a toute une campagne de presse qui a été montée autour de ça", a poursuivi le président russe.

Sergueï Skripal a été empoisonné avec sa fille Ioulia par un puissant agent innervant, le Novitchok, le 4 mars à Salisbury en Angleterre. Londres accuse les services de renseignement militaire russes, le GRU, d'être derrière cet empoisonnement et a lancé un mandat d'arrêt européen contre deux Russes soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque contre les Skripal. Moscou dénonce pour sa part "une manipulation de l'information" et dément toute implication.