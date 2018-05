Macron-Poutine : entre rapprochement et tensions

Emmanuel Macron s'est entretenu hier, jeudi 24 mai, pendant plus de trois heures avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg (Russie). Malgré les nombreuses divergences, les deux dirigeants semblent s'entendre sur le maintien de l'accord nucléaire iranien. Mais également sur la Syrie. "On a observé un rapprochement, un climat plus détendu globalement entre les deux hommes, même s'il y a eu hier aussi des moments de tensions, notamment au moment de la conférence de presse lorsqu’a été évoquée l'affaire du vol MH17, abattu en 2014 au-dessus de l'Ukraine. Une enquête a reconnu la responsabilité de l'armée russe. Vladimir Poutine a fait mine dans un premier temps de ne pas comprendre la question alors qu'Emmanuel Macron souhaite que l'enquête soit menée jusqu'au bout", rapporte l'envoyé spécial de France 2 Jeff Wittenberg.

De nouvelles rencontres

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doivent se revoir à l'occasion du forum économique qui se tient à Saint-Pétersbourg. Ils pourraient également se recroiser dans quelques semaines. "Le président français a annoncé qu'il reviendrait en Russie pour la Coupe du Monde de football si l'équipe de France se qualifie au-delà des quarts de finale", conclut le journaliste en direct de Saint-Pétersbourg.

