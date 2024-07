Le Premier ministre indien Narendra Modi dit à Vladimir Poutine que "la paix est de la plus haute importance"

"La guerre ne peut résoudre les problèmes." Le Premier ministre indien Narendra Modi a dit, mardi 9 juilet à Moscou, au président russe Vladimir Poutine, "que pour un avenir meilleur pour la prochaine génération, la paix est de la plus haute importance". "Lorsque des enfants innocents sont assassinés, on les voit mourir, le coeur souffre et cette douleur est insupportable", a-t-il aussi déclaré, s'exprimant en hindi, assis au côté de Vladimir Poutine.

Narendra Modi a précisé que, lors de sa visite à Moscou, Vladimir Poutine et lui avaient discuté de l'intervention de la Russie en Ukraine. "En tant que véritables amis, nous étions ensemble et nous avons parlé d'un éventail de questions", a déclaré Narendra Modi. "Et j'étais content que sur l'Ukraine, nous puissions tous deux exprimer nos opinions ouvertement et en détails."

Narendra Modi a atterri à Moscou lundi, quelques heures après le lancement par la Russie d'une série de frappes ciblant des villes ukrainiennes, qui ont tué plus d'une trentaine de personnes et dévasté un hôpital pour enfants à Kiev, suscitant la condamnation de gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord. "Je sais que la guerre ne peut pas résoudre les problèmes, les solutions et les pourparlers de paix ne peuvent pas aboutir parmi les bombes, les armes et les balles", a ajouté le Premier ministre indien. "Et nous devons trouver un chemin vers la paix par le dialogue", a-t-il dit.