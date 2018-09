La Russie opère un rapprochement stratégique avec la Chine

Le rapprochement russo-chinois est un message que Moscou et Pékin veulent faire passer comme une mise en garde à destination des États-Unis et de l'OTAN. Ce ne sont pas les premières manœuvres militaires entre la Russie et la Chine, mais c'est la première fois qu'ils sont d'une telle ampleur. C'est le signe d'un rapprochement réel entre les deux pays qui ont en commun de vouloir remettre en cause l'ordre mondial que l'on connaît depuis la fin de la Guerre froide avec une domination militaire et économique des États-Unis.

Poutine et Xi tout sourire

C'est trop tôt pour dire que cela suffira à dissiper totalement la méfiance qu'il règne encore entre les deux grands pays. Mais si l'on en juge par la relation affichée mardi 11 septembre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, il semble que le courant passe de mieux en mieux entre les deux hommes forts, conclut en direct de Moscou (Russie) le correspondant de France 3 Dominique Derda.

