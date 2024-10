La Russie affirme avoir effectué de nouveaux exercices militaires nucléaires

La Russie a dit avoir procédé, mardi 29 octobre, à de nouveaux exercices militaires nucléaires, sous la supervision du président russe, Vladimir Poutine. Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir "pleinement rempli" les objectifs fixés au cours de ces manœuvres qui incluaient "des tirs de missiles balistiques et de croisière" et rassemblait les forces "terrestres, navales et aériennes de dissuasion stratégique".

Dans une vidéo diffusée par ses services, le ministre de la Défense a expliqué au chef de l'Etat qu'un des essais prévus consistait à simuler "une frappe nucléaire massive (...) en réponse à une frappe nucléaire ennemie". A l'ouverture des exercices, Vladimir Poutine a assuré que le recours à l'arme nucléaire demeurait "une mesure exceptionnelle" pour Moscou.

Moscou pointe de "nouvelles menaces"

Mais, "compte tenu des tensions géopolitiques croissantes et de l'émergence de nouvelles menaces et de nouveaux risques extérieurs, il est important de disposer de forces stratégiques modernes et constamment prêtes à être utilisées", a-t-il ajouté. Le président russe avait ordonné début mai d'organiser "dans un avenir proche" des exercices nucléaires en réponse aux "menaces" de dirigeants occidentaux à l'encontre de son pays.

Fin septembre, il avait ensuite proposé de revoir la doctrine nucléaire russe, en considérant comme "une attaque conjointe" l'"agression de la Russie par un pays non-nucléaire mais avec la participation ou le soutien d'un pays nucléaire". Le chef de l'Etat russe faisait alors une référence directe à l'Ukraine et à ses alliés occidentaux, qui fournissent armements et financements à Kiev contre les forces russes.