Conflit dans l'Est de l'Ukraine : la France convoque un sommet à l'Elysée en présence de Vladimir Poutine

Le président russe, mais aussi la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, seront reçus par Emmanuel Macron le 9 décembre.

Angela Merkel, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont rendez-vous à Paris, le 9 décembre prochain. Emmanuel Macron a décidé d'inviter ce jour-là à l'Elysée la chancelière allemande, le président russe et le président ukrainien pour un sommet sur le conflit dans l'Est de l'Ukraine, le Donbass. "Il se tiendra alors que des avancées majeures sont intervenues depuis l'été dans les négociations, qui ont notamment permis le désengagement des troupes dans plusieurs zones de tension, et permettra d'ouvrir une nouvelle séquence de mise en œuvre des accords de Minsk", peut-on lire dans un communiqué de l'Elysée diffusé vendredi 15 novembre.

Ce sommet se déroulera au format dit "Normandie", en référence à un premier rendez-vous à quatre qui s'était tenu le 6 juin 2014 au château de Bénouville (Calvados). Le dernier sommet des chefs d'Etat et de gouvernement dans ce format avait eu lieu à Berlin, le 19 octobre 2016.

Réclamé par Emmanuel Macron depuis son élection, ce sommet à quatre sur l'Ukraine avait été évoquée lors de la rencontre entre le chef de l'Etat et Vladimir Poutine le 19 août à Brégançon, puis lors du G7 de Biarritz. Le président français, qui souhaite un rapprochement de l'UE avec Moscou, y voit l'illustration que l'Europe, avec la Russie, est capable de régler les problèmes du continent, en plein questionnement sur le rôle de l'Otan.