L'Eurozapping : tensions diplomatiques entre Londres et Téhéran

Du pétrole iranien a été saisi à Gibraltar. Un tanker battant pavillon panaméen est soupçonné d'avoir violé l'embargo contre la Syrie. Dans ses soutes a été retrouvé du pétrole iranien. Le bateau aurait contourné l'Afrique pour approvisionner les Syriens, et ce en dépit de l'interdiction européenne. Il a ensuite été arrêté à Gibraltar. L'Iran a immédiatement protesté en convoquant l'ambassadeur britannique à Téhéran.

Vladimir Poutine était en visite éclair au Vatican. Une entretenue avec le pape, jugée "très intéressante" par le chef du Kremlin. Les deux hommes ont échangé sur la situation en Syrie, mais aussi en Libye. A été évoqué également un rapprochement du Vatican avec l'Église orthodoxe russe. Le chef d'État russe en a profité pour aller plaider la fin des sanctions européennes contre son pays auprès du Premier ministre italien Giuseppe Conte.

La Grèce subit la chaleur

Enfin, la canicule paralyse les monuments grecs. 44°C ont été relevés à Athènes et l'Acropole a été fermée 48 heures. Le but étant de protéger les touristes de la chaleur et des risques d'insolation, mais également les vieilles pierres qui souffrent. "Les murs subissent beaucoup d'érosion, bien plus que par le passé", a déclaré Maria Vlazaki, secrétaire générale au Ministère de la Culture. De nombreux monuments qui ont résisté des siècles pourraient être victimes des changements climatiques.

