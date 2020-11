Haut-Karabakh : un accord de cessez-le-feu a été signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Après six semaines de guerre, un accord de cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh a été signé par l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous l'égide de la Russie, lundi 9 novembre. L'accord consacre la victoire des troupes azerbaïdjanaises, et suscite une explosion de colère en Arménie.