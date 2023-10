Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine fête ses 71 ans plus discrètement qu'à l'accoutumée

Le président russe célèbre ce samedi son anniversaire. Entre les revers de son armée en Ukraine et la fragilité de l'économie du pays, Vladimir Poutine sera discret cette année.

En Russie, Vladimir Poutine fête samedi 7 octobre ses 71 ans. Cet anniversaire du chef du Kremlin sera fêté sans démonstration, sans effusion, dans la discrétion alors que le pays s'enfonce dans la guerre et la répression.

Cela fera bientôt 24 ans que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie, et cette année, il peut s'ouvrir le chemin d'un record de longévité au Kremlin. Il a accédé à la présidence le 31 décembre 1999, à la suite de la démission surprise de Boris Eltsine. Si l'on ne tient pas vraiment compte de l'intermède Dmitri Medvedev, président entre 2008 et 2012, séquence pendant laquelle Vladimir Poutine était Premier ministre parce qu'il ne pouvait pas briguer un troisième mandat consécutif, on peut considérer que, dans les faits, il est à la tête du pays depuis 24 ans.

Il va peut-être l'être six années de plus, puisqu'il devrait annoncer bientôt sa candidature à la présidentielle de mars 2024, selon la presse russe. Grâce à un tour de passe-passe constitutionnel en 2020, il peut encore prétendre à deux nouveaux mandats de six ans. L'issue du scrutin de 2024 ne fait guère de doute. Ce sera "un plébiscite organisé", a déjà dénoncé l'opposition en exil. Il est donc possible d'envisager qu'il batte le record de longévité de Joseph Staline, qui est resté 29 ans au Kremlin.

L'économie du pays mal en point

Malgré ce plébiscite annoncé, c'est un président qui se trouve dans une situation un peu paradoxale. D'un côté, son pouvoir n'a jamais semblé aussi absolu. Il a éradiqué toute opposition, il dirige d'une main de fer un État qui glisse doucement du régime autoritaire vers le régime totalitaire. De l'autre, les fondamentaux du régime, du contrat passé avec la population vacillent. La situation économique est périlleuse, son image d'homme fort est écornée par les revers de son armée en Ukraine et la frange la plus nationaliste des Russes s'agace parfois ouvertement. Toutefois, il n'est pas sûr que cela menace Vladimir Poutine d'une façon ou d'une autre.

Il y a quelques années, pour son anniversaire, Vladimir Poutine partait dans la taïga et les Russes pouvaient le voir, randonnant, pêchant, faisant du deltaplane, parfois accompagné de son ami et ministre de le Défense Serguei Shoigu. Ces temps-là sont désormais révolus. En 2022, le chef du Kremlin a fêté ses 70 ans lors d'une réunion avec d'autres chefs d'États d'ex-Républiques soviétiques. Cette année, il travaillera, a annoncé la présidence. Même si, un peu partout dans le pays, des fonctionnaires, des enseignants, parfois même des élèves se mettent en scène sur les réseaux sociaux pour féliciter le président dans la plus grande tradition russe, l'ambiance dans le pays ne permettait sans doute pas au Kremlin d'envoyer une carte postale bucolique et virile comme par le passé.