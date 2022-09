Guerre en Ukraine : une parodie de référendum dans les territoires contrôlés par la Russie ?

Pour permettre aux habitants de voter, les urnes électorales sont transportées directement à domicile. À Donetsk, une ville officiellement ukrainienne mais contrôlée de facto par la Russie, les tirs sont en effet fréquents, et les habitants hésitent à sortir. Vendredi 23 avril, des enseignantes passent d'appartement en appartement. Il suffit de glisser son bulletin dans l'urne. "C'est bien, parce qu'on a peur de sortir", confie une habitante. Les électeurs doivent répondre par oui ou par non à une question : êtes-vous pour l’entrée dans la fédération de Russie ? Les autorités prorusses de Donetsk assurent que des mesures ont été prises pour éviter la fraude. "Chaque urne a été scellée. Elle est scellée et fermée de façon hermétique", dit l'une des enseignantes.

Des irrégularités de scrutin

À l'étage au-dessus, une femme n'est pas inscrite sur la liste. Sa petite-fille, oui, mais elle n'est pas là. Elle vote alors à sa place. La responsable du bureau de vote, rencontrée par l'équipe de France Télévisions, tente d'expliquer. "Vous comprenez, elles sont jeunes, ces filles. C'est la première fois qu'elles font ce travail", dit-elle. Les habitants réfugiés de l'autre côté du front, côté ukrainien, ne pourront pas voter. Annoncé il y a trois jours, le scrutin se tient dans le Donbass, ainsi que dans deux autres régions du sud de l'Ukraine, presque entièrement contrôlées par les Russes.