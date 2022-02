Guerre en Ukraine : une armée russe surpuissante qui s'est modernisée au fil des années

Des hélicoptères de combat dans le ciel de l'Ukraine, des camions lance-roquettes, tristement connus sous le nom d'"orgue de Staline"... Depuis jeudi 24 février, la Russie montre sa force, en témoignent ses chars modernes qui ont traversé la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, sans compter sur la présence de plus de 100 000 militaires russes aux frontières du pays. Moscou confronte ainsi Kiev à une guerre éclair et technologique en frappant sur tout son territoire.

L'armée russe s'est professionnalisée

Ce face-à-face s'apparente à un combat entre David et Goliath, car ces dernières années, la Russie a massivement modernisé son armée, grâce notamment aux revenus du gaz. "L'armée russe, qui était une armée en guenilles il y a vingt ans, s'est depuis professionnalisée (...), avec des gros moyens", précise le journaliste Dominique Derda, ancien correspondant France Télévisions à Moscou. Le budget de l'armée russe s'élève actuellement à 60 milliards d'euros contre 15 milliards en 2000, lorsque le président russe Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, soit dix fois plus que l'Ukraine.