Guerre en Ukraine : qu'est-ce que le réseau Swift, la potentielle arme financière qui pourrait être utilisée contre la Russie ?

En quoi couper la Russie du réseau Swift serait une mesure radicale ? "Swift, c’est le système sécurisé de messagerie qui organise, de manière très simple et très rapide, les transactions en dollars. Il regroupe plus de 11 000 établissements financiers, dans plus de 200 pays du monde", explique tout d'abord le journaliste Jean-Paul Chapel, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 24 février. "Couper le circuit aux banques russes, ça reviendrait à bloquer les échanges commerciaux entre la Russie et une grande partie du monde. C’est un peu l’arme nucléaire financière, avec un impact sur l’économie russe dévastateur", poursuit le journaliste.

Des conséquences temporaires pour la France

Lors d’une précédente menace, l’estimation était une perte de 5% de la richesse en Russie. L'arme financière a déjà été utilisée en 2012, dans les sanctions contre l’Iran. Le pays avait alors perdu la moitié de ses revenus pétroliers, et 30% de son commerce extérieur. Quelles seront les conséquences pour la France ? "Il y aurait un effet boomerang. Les entreprises françaises seraient elles aussi coupées, provisoirement, de leurs filiales en Russie", indique Jean-Paul Chapel. Ce serait notamment le cas de Société Générale, Renault, ou encore TotalEnergie.

