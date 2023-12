Guerre en Ukraine : "Nous ne reculerons jamais", prévient Vladimir Poutine dans son discours du Nouvel An

Vladimir Poutine se montre déterminé pour 2024. Le président russe a assuré, dimanche 31 décembre, que son pays ne reculerait "jamais" après avoir "défendu fermement" ses intérêts en 2023, dans son discours du Nouvel An, sans mentionner explicitement l'Ukraine. "Nous avons prouvé à maintes reprises que nous pouvons résoudre les tâches les plus difficiles et que nous ne reculerons jamais, car aucune force ne peut nous diviser", a-t-il déclaré à la télévision.

Même si Vladimir Poutine n'a pas directement évoqué la guerre en Ukraine, débutée il y a près de deux ans, il y a fait plusieurs allusions, rendant par exemple un hommage appuyé aux soldats, "nos héros". Mais contrairement à la fin 2022, où le président était apparu flanqué de militaires en uniforme, il a cette fois proclamé que l'année 2024 serait celle de la "famille", devant l'arrière-plan traditionnel du Kremlin.

En 2023, "nous avons défendu fermement nos intérêts nationaux, notre liberté et notre sécurité, nos valeurs", a-t-il dit. Le président a assuré que la Russie, qui vit "une phase historique", serait "encore plus forte" l'année prochaine. Lors de ses vœux précédents, Vladimir Poutine avait assuré que la "justesse morale et historique" était "du côté" de la Russie.