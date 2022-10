Guerre en Ukraine : les propositions d’ Elon Musk passent mal

Elon Musk était remercié en héros, aux côtés de Leonardo DiCaprio et d'autres acteurs, amis de l'Ukraine. Sur les affiches de la ville d'Odessa (Ukraine), son portrait a été recouvert. Il y a quelques mois pourtant, le patron de Tesla et SpaceX était érigé en sauveur de la nation ukrainienne, après lui avoir fourni près 20 000 terminaux Starlink. Ce système permet de fournir Internet dans les zones les plus reculées. L'outil était décisif pour les communications et les guidages de l'armée ukrainienne.





Un plan de paix qui divise



Il y a une dizaine de jours, Elon Musk a publié sur Twitter une proposition de plan de paix entre l'Ukraine et la Russie. Il suggère notamment que la Crimée reste partie intégrante de la Russie, et que les referendums soient revotés dans les régions indexées, sous supervision de l'ONU. Le porte-parole du Kremlin a remercié Elon Musk pour sa démarche positive, louant son talent de diplomate. Les officiels ukrainiens sont moins élogieux. "Allez-vous faire voir est ma réponse très diplomatique à vous, Elon Musk", a répondu Andrij Meklnyk, un ambassadeur. Depuis, des coupures de Starkink ont été enregistrées sur le front, handicapant l'armée ukrainienne. Bug technique, ou représailles ? Pour les analystes, la stratégie du milliardaire n'est pas claire.