Guerre en Ukraine : le conflit entre dans une guerre d'usure

Mercredi 18 mai, le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 8 Heures, revient sur l'échec des Russes en Ukraine, qui ne sont pas parvenus à faire la guerre éclair qu'ils avaient prévu : "Il y a un mois et demi tout juste, après avoir échoué à capturer les grandes villes de l'Ukraine et à renverser le gouvernement, les forces russes changent de stratégie. Ils abandonnent la capitale, Kiev, pour se focaliser à l'Est, sur le Donbass. En quelques jours, les Ukrainiens vont reconquérir tout le nord du pays."



Kharkiv "dégagée de la pression russe"

Le 18 mai 2022, "Kharkiv, la grande ville du Nord-est, est dégagée de la pression russe, qui s'exerce essentiellement sur le Donbass et particulièrement sur le Nord. (...) Dans cette zone, c'est vraiment une bataille d'artillerie et de tranchées, comme pendant la Première Guerre mondiale pratiquement", poursuit le journaliste. Nicolas Chateauneuf explique que les canons livrés à l'Ukraine par les Occidentaux "jouent un rôle vraiment très important dans les combats". "Nous sommes aujourd'hui entrés dans une guerre d'usure", conclut le journaliste.