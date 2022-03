Guerre en Ukraine : la plus grande installation nucléaire d’Europe Zaporijia attaquée

La plus grande centrale atomique d’Europe a été attaquée par les forces russes, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars. Un incendie s’est déclaré sur le site de Zaporijia (Ukraine), qui compte six réacteurs nucléaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame des sanctions plus fortes contre Moscou.

En plein cœur de la nuit ukrainienne du jeudi 3 au vendredi 4 mars, des bombardements et des explosions. La plus grande centrale nucléaire d’Europe vient d’être attaquée. Les tirs des chars russes ont atteint les installations de Zaporijia, provoquant un incendie. Le porte-parole de la centrale lance un appel d’urgence. Pendant de longues minutes, les troupes russes empêchent les pompiers ukrainiens d’accéder au site. Le président Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de recourir à la terreur nucléaire.

Une chaîne humaine pour protéger leur centrale

Mais le matin du vendredi 4 mars, les nouvelles sont rassurantes, seuls des bâtiments administratifs ont été touchés. L’incendie est à présent éteint, et surtout aucun des six réacteurs de la centrale n’a été touché. Depuis plusieurs jours, hommes en armes ou simples civils tentaient de former une chaîne humaine pour protéger leur centrale, mais vendredi 4 mars, l’armée russe occupe désormais la plus grande installation nucléaire d’Europe.