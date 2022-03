Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron poursuit le dialogue avec Vladimir Poutine

Mardi 29 mars, la journaliste Anne Bourse, en duplex depuis l'Élysée, revient sur l'appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. "À l'Élysée, on répète que le dialogue reste franc entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, mais on note aussi qu'il n'y a pas d'évolutions particulières depuis un mois de conflit", rapporte la journaliste.

Toujours pas de cessez-le-feu à Marioupol

La conversation, qui a duré une heure, concernait à la fois les négociations entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi la situation humanitaire de la ville de Marioupol (Ukraine). "Emmanuel Macron a répété qu'il fallait une trêve pour évacuer la population et acheminer de l'aide", poursuit Anne Bourse. La semaine dernière, une opération humanitaire était envisagée par la France, la Grèce et la Turquie. "Mais ce soir, l'Élysée constate qu'elle est impossible à mener à ce stade, car il n'y a toujours pas de cessez-le-feu", conclut la journaliste.