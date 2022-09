Guerre en Ukraine : des centaines de tombes découvertes près d'Izioum, selon Volodymyr Zelensky

Dans une forêt en bordure d'Izioum (Ukraine), des centaines de tombes ont été découvertes, jeudi 15 septembre, par des soldats ukrainiens, selon le président Volodymyr Zelensky. La ville a récemment été libérée par l'armée ukrainienne. Sur le site, les tombes sont marquées de croix. Certaines ont des noms inscrits dessus, d'autres ont de simples numéros. Il y en aurait 443 au total, d'après un premier décompte.

L'Ukraine accuse la Russie de meurtres de masse

Des soldats ukrainiens s'affairent autour d'un trou plus important que les autres. Une inscription indique : "armée ukrainienne, 17 personnes". C'est une vidéo postée par des soldats russes sur les réseaux sociaux qui aurait permis la découverte de cette fosse. À la découverte de ce site, l'Ukraine a accusé la Russie de meurtres de masse. Comment ces personnes sont-elles mortes, dans quelles conditions, et par qui ont-elles été enterrées ? Les démineurs s'assurent en ce moment que le site n'a pas été piégé. Il est impossible de creuser pour l'instant, et donc d'en savoir plus.