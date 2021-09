En Russie, "on n'a jamais vu d'élections aussi falsifiées depuis 30 ans"

Cécile Vaissié, professeure des universités en études russes et spécialiste de la Russie, est invitée sur franceinfo samedi 18 septembre pour évoquer les législatives en Russie sûres d'être gagnées par Vladimir Poutine.

"Vladimir Poutine veut que son parti Russie unie ait la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, qu'il vote toutes ses lois et surtout qu'il n'y ait pas de manifestations dans les rues. Il craint des émeutes en Russie, une révolution sur le modèle de ce qu'il y a eu en Ukraine ou en Géorgie, ce qui veut dire aussi qu'il a de bonnes raisons de penser que ce serait possible en Russie", explique la chercheuse Cécile Vaissié sur franceinfo samedi 18 septembre.

"On n'a jamais vu d'élections qui soient aussi falsifiées de manière aussi visible. C'est une façon pour le pouvoir de se ridiculiser, mais il s'en fiche. À ce point de triche, de mensonges et de terreur parce des gens ont été forcés d'émigrer, on n'a jamais vu ça depuis 30 ans", souligne cette spécialiste de la Russie.

"Un jour, ça va exploser"

"Les électeurs ne sont pas dupes, ce qui inquiète Vladimir Poutine. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas" : c'est Russie unie ou l'abstention, note-t-elle.

En Russie, "le pouvoir refuse des réformes, refuse que la société évolue et un jour ça explose. La réforme des retraites aurait pu être la goutte d'eau, mais cela concernait des gens âgés. Mais quand Alexeï Navalny était libre, il y a eu des manifestations dans Moscou avec des jeunes et le pouvoir a eu très peur, c'est pour ça qu'il a tenté de l'empoisonner et l'a enfermé", assure la professeure des universités.

"La Russie est en train de s'enfoncer dans les problèmes socio-économiques et géopolitiques. Vladimir Poutine n'arrive pas à faire face aux enjeux. Certains dans son équipe lui disent de faire des réformes, sauf qu'il n'y arrive pas", conclut Cécile Vaissié.