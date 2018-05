Emmanuel Macron : les enjeux de la visite officielle en Russie

Emmanuel Macron est en visite officielle en Russie ce 24 mai. "L'entretien en tête à tête entre les deux hommes, qui devait initialement durer une heure, à duré plus de deux heures. Une chose est donc sûre, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont beaucoup de choses à se dire. Faut-il y voir un signe d'avancées positives ou, au contraire, de négociations tendues ? Une conférence de presse doit avoir lieu", explique la journaliste Anne Bourse en direct de Saint-Pétersbourg (Russie).

Convergence sur l'accord du nucléaire iranien

Les deux hommes sont apparus décontractés à leur arrivée. "Mais cela ne suffit pas à faire oublier la complexité de la relation entre les deux pays. Surtout que le contexte ne cesse de se dégrader entre Moscou et les Occidentaux. (...) S'il y a un point de convergence possible, c'est sur l'accord du nucléaire iranien que Paris et Moscou veulent sauvegarder après la sortie des États-Unis", précise la journaliste.

