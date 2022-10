De l'amour à la guerre en Ukraine, le changement d'univers d'un couple de photographes

Avant la guerre en Ukraine, ils se définissaient comme des photographes de l'amour, spécialistes des clichés de couple et des histoires de cœur. Ils sont désormais reporters, sur le front, parmi les soldats et les destructions. Les deux photographes ukrainiens de 30 ans ont changé d'univers presque immédiatement, sans hésiter, quand l'invasion russe a commencé le 24 février dernier. "Nous voulions faire quelque chose d'utile pour aider notre pays", explique Vlada Liberov.



"On n'avait jamais vu de morts avant la guerre"

Le couple a notamment pris des clichés de militaires blessés, de population effrayée, ou d'enfants qui jouent aux soldats pour faire comme les adultes. Les photographies du couple sont publiées par les journaux du monde entier. "On prend toujours des risques car nous sommes en permanence sur la ligne de front", confie Kostiantyn Liberov. "On n'avait jamais vu de morts avant la guerre. Maintenant, on en a vu beaucoup", déplore la photographe. Les deux Ukrainiens se sont promis de rester photoreporters quand le conflit sera terminé.