Commémoration du 9-Mai en Russie : "Vladimir Poutine a volé cette fête populaire à la population russe", dénonce l’association Russie-Liberté

Le président russe a prononcé un discours pour célébrer la capitulation de l'Allemagne nazie. "La fête a été instrumentalisée pour militariser les esprits", selon la porte-parole de l’association, mardi sur franceinfo.

"Vladimir Poutine a volé cette fête populaire à la population russe", dénonce mardi 9 mai sur franceinfo Olga Prokopieva. Cette Franco-russe, installée en France depuis plusieurs années, est la porte-parole de l’association Russie-Liberté, qui fédère depuis Paris les opposants au régime de Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine prononce un discours devant des milliers de soldats sur la place Rouge, à l'occasion de cette journée pour célébrer la victoire de l'Union soviétique sur les nazis, à partir de 9 heures (heure française). À ses côtés, six dirigeants issus d'ex-Républiques soviétiques seront présents.

Pour Olga Prokopieva, Vladimir Poutine "utilise cette fête pour instrumentaliser la victoire de la Seconde Guerre mondiale sur l'Allemagne nazie". Il veut avant tout "porter le symbole d'un pays complètement militarisé qui veut montrer sa puissance militaire et qui veut faire peur". C'est "l'objectif de la parade" pour l'opposante qui regrette le 9-Mai d'avant, "une fête de mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale." Selon elle, "la fête a été instrumentalisée pour militariser les esprits".

Enfin, Olga Prokopieva demande "à l'Europe et à la France de continuer à accueillir tous ceux qui, en Russie, s'opposent à la guerre et tous ceux qui fuient la mobilisation". Contrairement à ses alliés européens, la Russie célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, et non le 8, en raison du décalage horaire.